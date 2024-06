Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Trotz schwerer Gewitter in der Gemeinde Hambühren: Feuerwehr nur bei einem Einsatz gefordert

Hambühren (ots)

Das Sturmtief Annelie sorgte auch in der Gemeinde Hambühren in der Nacht zum 30. Juni für schwere Gewitter mit Starkregen. Über mehrere Stunden hinweg waren Blitze, Windböen und Regenfälle wahrzunehmen. Für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hambühren blieb es dennoch eine ruhige Nacht.

Erst am Morgen musste die Ortsfeuerwehr Oldau um 09:11 Uhr zum einzigen Unwettereinsatz des Tages (Stand 15:00 Uhr) ausrücken. An der Schleusenstraße in Oldau war ein Teil der Baumkrone aus einer Linde herausgebrochen und auf die Fahrbahn gestürzt.

Mithilfe einer Motorkettensäge wurde das Hindernis zerkleinert und die Straße im Anschluss wieder passierbar gemacht.

Insgesamt waren zwölf Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Nach knapp einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

