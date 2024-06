Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Zwei böswillige Alarme innerhalb einer Woche in gleicher Pflegeeinrichtung fordern Feuerwehr

Hambühren (ots)

Innerhalb von nur einer Woche rückte die Ortsfeuerwehr Hambühren gleich zwei Mal aufgrund böswilliger Alarme in die Ostlandstraße nach Hambühren aus.

In einer dort ansässigen Pflegeeinrichtung hatte eine Bewohnerin bereits am 4. Juni mutwillig den Alarm der Brandmeldeanlage durch das Betätigen eines Handdruckmelders ausgelöst. Am 11. Juni mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte um 21:05 Uhr erneut aufgrund eines identischen Sachverhaltes anrücken.

In beiden Fällen kontrollierten Einsatzkräfte die Räumlichkeiten auf einen möglichen Brandausbruch, konnten jedoch keine Feststellungen machen. Die Brandmeldeanlage wurde daraufhin zurückgesetzt und wieder scharf geschaltet. Nach knapp einer halben Stunde konnten die Einsätze jeweils wieder beendet werden.

Beide Falschalarme werden entsprechend der Gebührensatzung der Gemeinde Hambühren als kostenpflichtig eingestuft. Die Polizei prüfte am Einsatzort zudem, inwieweit möglicherweise ein strafbares Verhalten vorliegt.

