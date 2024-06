POL-OE: 15-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots) - In der Nacht von Donnerstag (13.06.2024, 02:40 Uhr) auf Freitag (14.06.2024, 04:15 Uhr) sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Kölner Straße eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter das Dach und gelangten so an zahlreiche E-Bikes. Der Schaden, der durch die entwendeten Räder sowie die Beschädigungen an dem Dach entstand, liegt im sechsstelligen Eurobereich. Die ...

