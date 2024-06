Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hochwertige Fahrräder gestohlen

Attendorn (ots)

In der Nacht von Donnerstag (13.06.2024, 02:40 Uhr) auf Freitag (14.06.2024, 04:15 Uhr) sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Kölner Straße eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter das Dach und gelangten so an zahlreiche E-Bikes. Der Schaden, der durch die entwendeten Räder sowie die Beschädigungen an dem Dach entstand, liegt im sechsstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. In der Nacht zu Montag (03.06.2024) kam es bereits zu einer vergleichbaren Tat in Olpe (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/5793428). Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 02761 9269-0 entgegen.

