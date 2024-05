POL-NOM: Unfall durch tief stehende Sonne

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37581 Bad Gandersheim, Am Osterbergsee, dortiges Seniorenheim. Zeitraum: Montag,13.Mai 2024,14:00 Uhr bis Dienstag,14.Mai 2024,08:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in das Seniorenheim Am Osterbergsee ein und es wurde ein Tresor entwendet. Anwohner aus der Straße Am Osterbergsee werden um sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, gebeten. Es wurden Ermittlungen wegen ...

