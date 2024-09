POL-K: 240927-2-K 83-jähriger Fußgänger von Auto erfasst - lebensgefährlich verletzt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am Donnerstagmorgen (26. September) ist eine Frau (59) tot in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Flach-Fengler-Straße in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) entdeckt worden. Die Polizei nahm ihren in der Nachbarschaft lebenden, 41 Jahre alten Freund fest, nachdem dieser sie am Vorabend geschlagen ...

mehr