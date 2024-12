Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 10.12.2024, gegen 15:15 Uhr, ist es in der Bergseestraße in Bad Säckingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße gekommen. Zwei sich bekannte Männer im Alter von 18 und 19 Jahren gerieten im Bereich einer dortigen Apotheke in Streit. Dabei soll es zu einem körperlichen Angriff von Seiten des 18Jährigen gekommen sein. Der 19Jährige habe sich dabei körperlich zur Wehr gesetzt und sei durch die Faustschläge am Kopf verletzt worden. Der 19jährige Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der 18Jährige war nicht mehr vor Ort. Zahlreiche Zeugen dürften den Vorfall mitbekommen haben. Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich mit dem Polizeirevier in Bad Säckingen, 07761 934-0, in Verbindung zu setzen.

