POL-FR: Lauchringen: Aufgebrachte Kunden - Hausverbot

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.12.2024, gegen 16:50 Uhr, haben sich zwei Kunden in einem Ladengeschäft in Lauchringen lautstark gestritten und sind des Geschäftes verwiesen worden. Zwei Kunden im Alter von 47 und 39 Jahren gerieten während des Einkaufs in Streit. Nachdem ein Verantwortlicher dazu kam, erhitzen sich die Gemüter weiter. Waren flogen durch die Luft, die Polizei beruhigte die Gemüter und vom Verantwortlichen des Geschäftes wurden Hausverbote erteilt.

