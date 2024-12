Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Gesuchter 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.12.2024, gegen 18:50 Uhr wurden über den Polizei-Notruf mehrere Personen vor einer Obdachlosenunterkunft in der Haslacher Straße in Freiburg gemeldet. Eine der Personen soll sich laut Zeugenangaben aggressiv verhalten und versucht haben in die Unterkunft zu gelangen.

Beim Eintreffen der Polizei konnte ein 21-Jähriger angetroffen und kontrolliert werden. Der Mann verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ und ebenfalls aggressiv. Als der 21-Jährige versucht hatte, einen Polizeibeamten tätlich anzugreifen, musste er mit körperlichem Zwang zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei leistete der Mann Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte fortwährend. Die eingesetzten Kräfte blieben unverletzt.

Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-Jährige bereits unter anderem aufgrund zurückliegender Straftaten von der Staatsanwaltschaft Konstanz gesucht wurde.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg in einem anderen Ermittlungsverfahren beantragter Haftbefehl wurde am 05.12.2024 antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige tunesischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in Untersuchungshaft.

ak

