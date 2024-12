Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 10.12.2024, gegen 12.50 Uhr hatte in einem Mehrfamilienhaus im Feldmattenweg in Freiburg ein altes Sofa, welches im Treppenhaus abgestellt war aus bislang ungeklärten Umständen gebrannt.

Aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht und vorsorglich dem dem Rettungsdienst überstellt werden. Das Feuer wurde recht schnell gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Offenbar wurde niemand verletzt.

Die genaue Brandursache ist unklar. Ein technischer Defekt scheidet offenbar aus.

Nach derzeitigen Kenntnissen waren im Gebäude und den Wohnungen keinerlei funktionierende Rauchmelder vorhanden.

Der Polizeiposten Haslach (Tel.: 0761-120560) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) entgegen.

