Freiburg (ots) - Zwischen Freitagabend, 06.12.2024 und Montagmorgen, 09.12.2024, sind Unbekannte in der Gartenstraße in Waldshut in Büroräume eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und gelangten durch Aufbrechen einer Türe in mehrere Büroräume. Eine Geldtasche mit Bargeld wurde entwendet. Der Bezirksdienst des Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) ermittelt. ...

