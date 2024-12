POL-FR: Herrischried: Auffahrunfall

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 10.12.2024, gegen 16:00 Uhr, ist es in Stühlingen auf der B 34 zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem bevorrechtigen Lkw gekommen. Die 76jährige Autofahrerin beabsichtigte von der Stühlinger Hauptstraße kommend nach links in die Bundesstraße einzufahren. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten 66jährigen Lkw-Fahrer auf der B 34. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Die Bundesstraße musste ...

