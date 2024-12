Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auto mutwillig zerkratzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.12.2024, in der Zeit zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, hat ein Unbekannter einen am Bahnhof Wehr geparkten Pkw mutwillig zerkratzt. Ein 49jähriger Autofahrer parkte seinen weißen Opel Kombi beim Bahnhofsplatz in Wehr. Beim Zurückkehren stellte er fest, dass sein Auto ringsherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell