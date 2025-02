POL-NE: Panne vorgetäuscht und Auto geraubt - Polizei sucht Zeugen

Korschenbroich (ots) - Am Sonntag (2.2.) ist es gegen 09:30 Uhr auf der Landstraße 361 in Korschenbroich-Kleinenbroich zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse beabsichtigte eine 36-Jährige aus Willich, in Fahrtrichtung Grevenbroich-Kapellen nach links in die Oststraße einzubiegen. Möglicherweise aufgrund der tief stehenden Sonne übersah sie dabei das Fahrzeug eines 53-jährigen ...

