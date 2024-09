Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Mettmann/ Monheim am Rhein - 2409064

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

Ein bislang unbekanntes Einbrecher-Trio ist am Dienstag, 17. September 2024, gegen 14.40 Uhr in zwei Wohnungen an der Haydnstraße eingebrochen. Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete Männer sowie eine Frau im Alter von circa 20 Jahren beim fluchtartigen Verlassen des Mehrfamilienhauses. Kurze Zeit später bemerkten Anwohner, dass zwei Wohnungstüren aufgebrochen worden waren. Einer der mutmaßlichen Einbrecher sei mit einem dunklen Auto von dem Tatort geflüchtet, der andere unbekannte Mann sowie die Frau in einem hellgrauen Auto. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In Monheim-Baumberg sind bislang unbekannte Tatverdächtige am Dienstag, 17. September 2024, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Martin-Buber-Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen der oder die Täter im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr die Wohnungstüre auf und verschafften sich so Zutritt. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

