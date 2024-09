Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Porsche Oldtimer gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - Velbert

Hilden - 2409062

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Zeit von Montag, 16. September 2024, bis Dienstag, 17. September 2024, wurden in Velbert und Hilden zwei Porsche Oldtimer gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Montagnachmittag, 16. September 2024, parkte ein 62-jähriger Velberter gegen 15:30 Uhr seinen goldenen Porsche 911 SC Carrera RS Targa auf einem öffentlichen Parkplatz an der Grünstraße in Velbert. Als er gegen 17:20 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass sein 50 Jahre alter Oldtimer mit Mettmanner Kennzeichen (ME) gestohlen wurde. Das Auto hat einen geschätzten Wert von 180.000 Euro.

In der Zeit von Montag, 16. September 2024, gegen 20 Uhr, bis Dienstag, 17. September 2024, gegen 7 Uhr, wurde aus einer Lagerhalle an der Elberfelder Straße in Hilden in Höhe der Hausnummer 41 ein blauer Porsche 912 entwendet. Der 58 Jahre alte Oldtimer mit Düsseldorfer Kennzeichen (D) ist mit rotem Leder ausgestattet und ungefähr 70.000 Euro wert.

Die Fahrer alarmierten richtigerweise die Polizei, die unmittelbar Fahndungen nach den Autos einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Wie die Oldtimer gestohlen werden konnten und ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Bisher liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Täterinnen oder Täter oder den Verbleib der gestohlenen Autos vor. Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, die Autos zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Autos oder zum aktuellen Standort der gesuchten Porsche nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, und die Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell