Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fehlalarm an Sekundarschule erfordert Polizeieinsatz

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.05.2024 gegen 14:26 Uhr wurde an der Sekundarschule Telgte in der August-Winkhaus-Straße 4 ein Alarm ausgelöst. In der Folge rückten Kräfte der Feuerwehr sowie der Polizei aus. Obwohl schnell ein Fehlalarm angenommen werden konnte, durchsuchten die Polizeikräfte die verschiedenen Gebäudekomplexe der Schule, da Ort und Ursache der Alarmauslösung nicht abschließend geklärt werden konnten. Die etwa 400 im Schulkomplex anwesenden Personen blieben währenddessen in den Klassenräumen. Im Nachgang wurden die Schüler aus der Schule geleitet. Ein Grund für den Fehlalarm konnte nicht gefunden werden. Gegen 16:12 Uhr war der Einsatz beendet. Die August-Winkhaus-Straße war für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell