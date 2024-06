Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Brand in Mehrfamilienhaus

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr rückten am Donnerstagabend zu einem Wohnungsbrand nach Amorbach aus. Gegen 21:35 Uhr brach ein Feuer in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lautenbacher Straße aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die 57-jährige Bewohnerin der Wohnung wurde leicht verletzt und zur ersten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die weiteren Bewohner des Hauses brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und wurden nicht verletzt. Diese konnte im Anschluss wieder in deren Wohnungen zurückkehren. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird derzeit auf 90.000 bis 100.000 Euro beziffert.

