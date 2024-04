Polizei Mettmann

POL-ME: 13-jähriger Radfahrer schwer verletzt - Heiligenhaus - 2404057

Mettmann (ots)

Am Montagmittag, 15. April 2024, wurde in Heiligenhaus ein 13-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst, als er eine Einmündung queren wollte. Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war geschehen:

Gegen 13:45 Uhr befuhr ein 82-jähriger Essener mit seinem Skoda Karoq die Dresdener Straße in Richtung Bergische Straße. Im Einmündungsbereich missachtete er einen Radfahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt die Bergische Straße in Richtung Ratinger Straße befuhr und die Einmündung queren wollte.

Der Radfahrer wurde von dem Skoda des Esseners erfasst und schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell