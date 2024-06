Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines LKW auf der BAB 19

Güstrow (ots)

Auf der Bundesautobahn 19 in Richtung Berlin, zwischen den Anschlussstellen Güstrow Süd und Krakow am See, brennt ein LKW in voller Ausdehnung. Der LKW hat nach ersten Erkenntnissen kein Gefahrgut geladen. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, verletzt wurde bislang niemand. Die Ursache ist noch unklar. Die Richtungsfahrbahn Berlin ist seit 10:10 Uhr an der Anschlussstelle Güstrow Süd vollgesperrt. Die Rettungskräfte befinden sich im Einsatz. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet. Kai Schmechel Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

