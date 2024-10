Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241024.1 Glückstadt: Versuchter Raub am helllichten Tag

Glückstadt (ots)

Am Mittwochmittag hat ein unbekannter Täter in Glückstadt versucht, von einer Frau auf offener Straße Geld zu erlangen. Der Versuch scheiterte ob der Gegenwehr der Itzehoerin.

Kurz vor 12.00 Uhr war die Geschädigte in der Straße Hinterm Hofe unterwegs. In Höhe der Hausnummer 14 sprach ein Mann die Anzeigende an, packte sie an ihrer Kleidung und forderte die Herausgabe von Geld. Die 23-Jährige wehrte sich, worauf der Räuber ein Messer hervorholte und sie leicht verletzte. Im Gerangel gelang es der Anzeigenden ein Abwehrspray einzusetzen und den Angreifer in die Flucht zu schlagen. Er flüchtete in Richtung Der Keil und Segelmachertwiete. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Laut der Geschädigten war der Unbekannte 170 cm groß, schlank, etwa 25 Jahre alt und trug einen ungepflegten Bart und ungepflegte, schwarze, kürzere Haare. Er sprach Deutsch mit Akzent, besaß eine gebräunte Hautfarbe und war mit einem dunklen Kapuzenpulli, einer Jogginghose und blauen Turnschuhen bekleidet. Hinweise auf die Person nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell