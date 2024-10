Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241023.2 Brunsbüttel: Betrunkener verunfallt und flüchtet

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu heute hat sich in Brunsbüttel ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Der Unfallverursacher flüchtete vom Ort, ihn stellte später eine Streife, der Mann war deutlich alkoholisiert.

Ein 26-Jähriger war in einem Mercedes Vito auf dem Dithmarscher Ring aus Richtung der Bahnhofstraße kommend in Richtung der nördlichen Einmündung in die Schleswiger Straße unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß links frontal gegen einen Baum, der sich auf dem dortigen Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg befand. Anschließend prallte der Wagen mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Laternenmast, kippte und blieb auf dem Gehweg liegen. Nach dem Unglück entfernten der Unfallfahrer und sein Beifahrer sich vom Ort, eine Streife stellte das Duo jedoch. Wie sich herausstellte waren beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt, der Fahrzeugführer führte einen Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 2,4 Promille durch. Ein Staatsanwalt ordnete daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt auf dem Polizeirevier in Brunsbüttel entnahm.

Der 26-jährige Beschuldigte aus Brunsbüttel war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass er sich nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.

An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell