POL-IZ: 241022.2 Itzehoe: Dank eines Zeugen erhält eine Frau ihr Eigentum zurück

Am Montag hat ein Zeuge in Itzehoe beobachtet, wie ein Mann ein Portemonnaie geleert und anschließend in einen Blumenkübel geworfen hat. Wie sich herausstellte, gehörte die Geldbörse einer Frau, die diese bereits vermisste.

Gegen 15.45 Uhr alarmierte ein Mann die Polizei, nachdem er aus seiner Wohnung heraus beobachtet hatte, wie ein Unbekannter den Inhalt eines Portemonnaies an sich nahm und das Geldbehältnis anschließend in einen Blumentopf steckte. Als der Verdächtige im Anschluss seinen Weg fortsetzte, nahm der Zeuge die Verfolgung auf. In der Feldschmiede besuchte der Unbekannte einen Shop, bevor die Beamten ihn am Dithmarscher Platz antrafen. Bei sich hatte 18-Jährige einige Dinge, die nicht aus seinem Eigentum stammten, unter anderem den Inhalt des Portemonnaies. Noch während die Einsatzkräfte die Identität des in Itzehoe Lebenden feststellten, erschien eine Frau, die ihre Handtasche vermisste. Der Inhalt stimmte mit den Gegenständen überein, die die Polizisten bei dem Beschuldigten gefunden hatten, unter anderem Bargeld, ein Handy und Schmuck.

Ob der junge Mann die Tasche gestohlen oder gefunden und unterschlagen hatte, ließ sich final nicht klären. Die Geschädigte erhielt ihr Eigentum zurück, die bis dato nicht aufgetauchte Tasche brachte später eine Finderin zum Revier. Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Unterschlagung verantworten müssen.

