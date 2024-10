Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241022.1 Wrist: Drei Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung

Wrist (ots)

Am vergangenen Freitag hat das Polizeibezirksrevier Heide in Wrist eine mehrstündige Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs und müssen nun ins Portemonnaie greifen oder sogar für einige Zeit auf ihr Auto verzichten.

In der Zeit von 08.30 Uhr bis 20.30 Uhr positionierten sich die Beamten in der Bokeler Straße und stellten ihre Messanlagen in beide Fahrtrichtungen auf. Von den vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern waren 161 zu schnell, 33 von ihnen erwartet nun ein Bußgeld, drei Personen werden ein Fahrverbot erhalten.

Negativer Spitzenreiter war ein Autofahrer, der aus Richtung Bokel kommend mit einer Geschwindigkeit von 124 km/h in den Ort hineinfuhr und damit bei erlaubten 50 km/h nach Toleranzabzug 71 km/h zu schnell war. Bereits vor dem Ortsschild war die Geschwindigkeit über eine längere Strecke aufgrund der schlechten Fahrbahnbeschaffenheit auf 70 km/h reduziert. Den jungen Mann erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Auch in Zukunft müssen Verkehrsteilnehmer in Wrist und andernorts mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen. Denn die Verkehrssicherheitsarbeit ist ein Kern der polizeilichen Aufgabenbereiche. Neben der Durchführung von Schwerpunktkontrollen kontrolliert und überwacht die Landespolizei das gesamte Jahr über den Straßenverkehr und trägt damit zur Sicherheit im Alltag aller Bürgerinnen und Bürger bei.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell