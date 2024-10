Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Erfolgreich im Kampf gegen Schmuggel/Kontrolleinheit des Schweinfurter Zolls zieht Sommerbilanz

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Schweinfurt/Bamberg (ots)

Fast 300 Stangen (59.920 Stück) Schmuggelzigaretten, 800 Gramm halluzinogene Pilze, 255 Gramm Amphetamine und 2.748 Stück betäubungsmittelhaltige Arzneimittel - die Kontrolleinheit des Schweinfurter Zolls hat im vergangenen Sommerquartal (Juli - September) wieder zahlreiche verbotene Waren bei Fahrzeug- und Paketkontrollen aus dem Verkehr gezogen. Neben dem Einfuhrschmuggel von Zigaretten und Drogen haben die Einsatzkräfte des Zolls mit ihren zahlreichen Kontrollen auch die Einfuhr von etwa 100 Litern Schmuggelalkohol, 1.356 Stück dopingmittelhaltigen Tabletten, drei verbotene Waffen und knapp 18 Kilogramm illegalen Feuerwerkskörpern verhindert. Insgesamt haben die Beamtinnen und Beamte des Schweinfurter Zolls 45 Strafverfahren aufgrund von Verstößen eingeleitet.

Zahlreiche Aufgriffe im Postverkehr

Der Fokus des Schweinfurter Zolls lag in den vergangenen Monaten vermehrt auf der Kontrolle von Sendungen des Postverkehrs. Nicht nur Sendungen aus dem Nicht-EU-Ausland, sondern auch Sendungen des innereuropäischen Warenverkehrs werden vom Zoll auf verbotene Gegenstände überprüft. So entdeckten die Kontrollbeamten unter anderem in einem Paket aus Polen eine Drogenlieferung von knapp 120 Gramm Amphetamine. Die Rauschmittel befanden sich dabei in eingeschweißten Beuteln. Die Sendung war für einen 36-jährigen Empfänger aus dem Landkreis Esslingen bestimmt. In einem weiteren Paket eines privaten Absenders aus Polen wurden 15.400 Zigaretten, fein säuberlich gepackt, vorgefunden. In allen Fällen wurden die vorgefundenen Waren sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

Wieder unzählige Schmuggelzigaretten und Alkohol bei Verkehrskontrollen entdeckt Neben den Aufgriffen in Postsendungen wurden auch bei Fahrzeugkontrollen auf der BAB 3 zahlreiche Verstöße des Schweinfurter Zolls festgestellt. Oftmals stellten die Einsatzkräfte die unversteuerten Tabakwaren und Spirituosen lediglich lose in den Fahrzeuginnen- und Laderäumen verteilt fest, häufig wurde das Schmuggelgut aber auch sorgfältig vor den Augen der Kontrollbeamten versteckt vorgefunden. So wurden die Beamtinnen und Beamten unter anderem in der Dachinnenauskleidung, in den Türschwellen unter dem Fahrer- und Beifahrersitz, unter Sitzbänken, sowie im Fußraum im Fach für den Wagenheber fündig. Besonders einfallsreich versuchte sich in diesem Sommer ein aus Bulgarien kommender Sprinter. Dieser hatte neben 29 Stangen Zigaretten, die in Tüten verpackt im Fahrgastraum verteilt waren, weitere 17 Stangen Zigaretten professionell in einem Ersatzreifen versteckt. Erst nach dem Aufschneiden des Reifens kamen die 3.400 Stück Zigaretten zu Tage. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Zentrale Strafsachen- und Bußgeldstelle Nordbayerns des Hauptzollamtes Schweinfurt. In ausschließlichen Steuerstrafverfahren übernimmt die Zentralstelle die Rechte und Pflichten, die der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren zustehen.

Hintergrundinfos:

Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Schweinfurt ist für die zollrechtliche Überwachung der Verkehrswege im gesamten Bereich Unterfrankens und großen Teilen Oberfrankens zuständig. Die Einheit des Zolls deckt dabei regelmäßig Verstöße bei Arzneimitteln, Betäubungs- und Dopingmitteln sowie von Tabakwaren und Spirituosen auf. Auch der Eintritt verbotener Waren wird durch die Zollbeamten verhindert. Dies reicht von Großlieferungen bis hin zu verbotenen Warenmengen im Kleinsendungsbereich. Allgemeine Informationen zur Arbeit des Zolls sowie Angaben zu Reisefreimengen finden Sie auch auf www.zoll.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Schweinfurt, übermittelt durch news aktuell