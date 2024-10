Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Zoll prüft Autowerkstätten - Illegale Beschäftigung zwischen Inspektion, Reifenservice und Fahrzeugaufbereitung

Bamberg / Schweinfurt / Würzburg (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Schweinfurter Zolls hat in der vergangenen Woche Fahrzeugaufbereitungsanlagen, Auto- und Reifenservicewerkstätten in ganz Unter- und in großen Teilen Oberfrankens kontrolliert. Etwa 50 Beamtinnen und Beamte des Schweinfurter Zolls haben dabei 25 Betriebe auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung überprüft. Bei den Prüfungen wurden 43 bei der Arbeit angetroffene Personen nach deren Beschäftigungsverhältnis befragt.

In drei Werkstätten wurden die Einsatzkräfte fündig. Insgesamt wurden fünf ausländische Staatsangehörige ohne den dafür erforderlichen Aufenthaltstitel bei der Arbeit angetroffen. Sowohl gegen die ausländischen Staatsangehörigen, als auch gegen den jeweiligen Arbeitgeber wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und an die zuständigen Ausländerbehörden übergeben. In weiteren 18 Fällen haben sich Verdachtsmomente auf mögliche Zuwiderhandlungen ergeben, insbesondere bei der ordnungsgemäßen Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Pflichten, der Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns und des unrechtmäßigen Sozialleistungsbezugs. Die Feststellungen der Einsatzkräfte vor Ort sind nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen des Zolls.

"Mit unseren ganzjährigen Prüfungen in den verschiedensten Branchen erhöhen wir ständig den Verfolgungsdruck auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung" so Benedikt Danz, Sprecher beim Hauptzollamt Schweinfurt. "Der Zoll trägt mit seinen Kontrollen zu fairen Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen bei."

Zusatzinformation:

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls führt ihre Prüfungen verdachtsunabhängig, hinweisbezogen oder auf Grundlage eigener Risikoeinschätzungen durch. An die Arbeitnehmerbefragungen vor Ort zu den Arbeitsverhältnissen schließen sich oftmals langwierige und komplexe Geschäftsunterlagenprüfungen und ggf. Ermittlungen an.

Wurde das Interesse an einer Karriere beim Zoll geweckt? Auch in den kommenden Jahren bietet der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung mit vielseitigen Aufgabenbereichen an.

Für eine Einstellung zum 1. September 2025 können sich Interessierte noch bis zum 15. Oktober 2024 beim Hauptzollamt Schweinfurt (mittlerer und gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (duales Studium der Verwaltungsinformatik) bewerben.

