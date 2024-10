Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241023.1 Wedel: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt (Folgemeldung zu 241014.3)

Wedel (ots)

Nach dem Angriff auf eine 25-jährige Frau in Wedel am 14. Oktober 2024 hat die Itzehoer Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe zuständigkeitshalber die Ermittlungen von der Kriminalpolizei Bad Segeberg übernommen.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 29 Jahre alten Mann aus Wedel, bei dem es sich um den Freund der Geschädigten handeln dürfte. Ihn nahmen Polizeikräfte am gestrigen Tag in der Nähe des Ortes fest, an dem ein Zeuge seinerzeit die Schwerverletzte angetroffen hatte. Der Tatverdächtige hat sich bisher nicht zu der Tat eingelassen. Seine Vorführung vor einer Haftrichterin am Amtsgericht Itzehoe findet im Laufe des heutigen Tages statt.

Das Opfer befindet sich noch immer in einem Krankenhaus, Lebensgefahr besteht für die Frau aktuell nicht mehr.

Merle Neufeld

