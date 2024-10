Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241022.3 Wilster: Gartenhütte brennt nieder

Wilster (ots)

In der Nacht zu heute ist in Wilster eine Gartenhütte in Flammen aufgegangen. Die Itzehoer Kripo schließt in diesem Zusammenhang eine Brandstiftung nicht aus und sucht nun nach Zeugen.

Kurz nach 01.00 Uhr ging eine Hütte in der Burger Straße in Flammen auf, es drohte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Einfamilienhaus Trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Wilster brannte das Gebäude komplett nieder, an dem nahegelegenen, unbewohnten Haus entstanden überdies einige Schäden, ebenso an einigen Bäumen. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 10.000 Euro liegen.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Itzehoer Kripo übernommen. Sie bittet um Hinweise von Zeugen, die im Bereich des Brandortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell