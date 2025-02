Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Rund 1,8 Promille hat der Vortest bei einem 32-Jährigen am Montagabend ergeben, nachdem er seitlich mit einem weiteren Autofahrer zusammengestoßen war. Der 32-Jährige war gegen 22 Uhr mit seinem Audi in der Jahnstraße unterwegs und überholte den Opel eines 49-Jährigen auf der linken Fahrspur. Nach dem Überholvorgang scherte er mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu früh nach rechts und kollidierte mit dem Opel. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 5.000 Euro. Der 32-Jährige musste in einem Krankenhaus Blut abgeben. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Grünkraut

Kind rennt auf Straße - Radfahrer stürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Montag gegen 17.30 Uhr bei Groppach zugezogen. Der Radler war gestürzt, nachdem er mit einem 9-jährigen Mädchen zusammengestoßen war. Das Mädchen war zuvor auf die Straße gelaufen und hatte dabei den Zweiradlenker übersehen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 56-Jährigen nach dem Zusammenstoß in eine Klinik. Das Kind blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Sachschaden am Fahrrad des Mannes fiel gering aus.

Weingarten/Baienfurt

Polizei stoppt drei unter Drogen stehende Fahrer

Beamte des Polizeireviers Weingarten haben am Montag und in der Nacht auf Dienstag insgesamt drei Autofahrer gestoppt, die augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Ein 26-Jähriger, den die Polizisten bereits gegen 8 Uhr am Steuer seines Wagens stoppten, verweigerte einen Vortest. Kurz nach 22 Uhr stellten die Beamten bei der Verkehrskontrolle eines 22-Jährigen drogentypische Anzeichen fest, ein Test verlief positiv auf THC. Auch bei einer 19-jährigen Autofahrerin stellte eine Polizeistreife kurz nach 2 Uhr entsprechende Anzeichen fest, ein Test bestätigte dies. Alle drei Fahrzeuglenker mussten die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und ihre Autos stehen lassen. Sie werden nun, sollte das Blutergebnis den Konsum jeweils bestätigen, mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen müssen.

Argenbühl

Polizei überführt Diebin

Mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls muss eine 38-Jährige rechnen, die am vergangenen Wochenende aus einem Selbstbedienungs-Hofladen in Eisenharz Waren im Wert von etwa 40 Euro entwendet hat. Über eine Videoaufzeichnung kam die Polizei der Diebin auf die Spur. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny

Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Vier Kinder im Alter zwischen 10 und 12 Jahren stehen im Verdacht am Montag gegen 14.30 Uhr einen Altkleidercontainer in der Dekan-Marquart-Straße in Brand gesetzt zu haben. Ersten Ermittlungen des Polizeipostens Isny zufolge zündeten die vier Buben einen Silvesterböller und warfen diesen in den Container. Die Freiwillige Feuerwehr musste den Altkleiderbehälter aufbrechen, um die Flammen vollständig zu löschen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Isny

Benzinbettler ergaunert Bargeld

Ein sogenannter Benzinbettler hat am Donnerstag bei Dorenwaid einen 78-Jährigen um Bargeld betrogen. Der bislang unbekannte Täter, der in Begleitung zweier Kinder war, täuschte dem Mann gegenüber vor, dass sein Tank leer sei. Da er kein Geld mehr hätte und dringend an sein Ziel müsse, bat er den Senior um Bargeld und versprach, dieses am Folgetag zurück zu überweisen. Das Opfer gab dem Unbekannten gutgläubig Geld. Als die Überweisung ausblieb, erstattete der 78-Jährige Anzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Betrugs und geht ersten Hinweisen zu dem Unbekannten nach. Die Ermittler warnen in diesem Zusammenhang vor dieser bereits hinlänglich bekannten Betrugsmasche.

Leutkirch

Verkehrspolizei stoppt überbreiten Lkw

Auf die deutlich ausgebeulte Plane eines Lkw-Aufliegers ist eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Kißlegg am Montag gegen 17.30 Uhr auf der A 96 aufmerksam geworden. Die Beamten stoppten den Lkw auf Höhe der Anschlussstelle Leutkirch-West. Der 47 Jahre alte Fahrer hatte Altkleidersäcke geladen, die sich während der Fahrt im Laderaum verteilten und die Plane des Aufliegers nach außen drückten. Der 47-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und musste rund die Hälfte der Fracht umladen. Der Ausländer musste einen Geldbetrag als Sicherheitsleistung hinterlegen und wird nun entsprechend angezeigt. Gegen die Firma leiteten die Beamten ein Einziehungsverfahren ein, damit der Transportauftrag keinen Profit abwirft.

