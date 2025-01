Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter versucht Fahrzeugteile abzubauen (31.12.2024/01.01.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

In der Nacht Silvesternacht hat ein unbekannter Täter in der Ringstraße versucht, Fahrzeugteile eines Autos auszubauen. Im Zeitraum zwischen 23.15 Uhr und 18 Uhr machte sich der Unbekannte an dem vor einer Garage abgestellten Wagen zu schaffen indem er versuchte, die Scheinwerfer auszubauen was jedoch schlussendlich nicht gelang. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

