Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl in Alu-Werkzeugkiste eines Transporters in Nisterau

Nisterau (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 29.11.2024, 15:00 Uhr und Mittwoch, 04.12.2024, 15:00 Uhr kam es in einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße in Nisterau zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Alu-Werkzeugkiste, welche sich auf der Ladefläche eines Transporters befand. Diese wurde durch unbekannte Täter aufgebrochen und anschließend aus dem inneren diverse Werkezeuge entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg(Telefonnummer: 02662-95580 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

