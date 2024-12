Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Meudt (ots)

Meudt. Am Mittwoch, dem 04.12.2024, gegen 15:15 Uhr, ereignete sich an der Einmündung L300/L315 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 56jähriger PKW-Fahrer beabsichtigte von der L315 nach links auf die L300 in Richtung Boden aufzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Kleintransporters, welcher die L300 von Boden in Richtung Herschbach/Oberwesterwald befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des PKW wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Da er in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste er durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt und sein Beifahrer wurde nur leicht verletzt. Die L300 war insgesamt für drei Stunden in dem Bereich voll gesperrt.

