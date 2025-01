Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L220, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L220 zwischen Radolfzell und Rickelshausen (02.01.2024)

Radolfzell, L220 (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Landesstraße 220 zwischen Radolfzell und Rickelshausen ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Eine 80-Jährige fuhr mit einem Mitsubishi von Radolfzell in Richtung Rickelshausen. Aufgrund starken Regens und Blendung durch ein entgegenkommendes Auto geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem VW Golf eines 76-Jährigen. In Folge des Aufpralls kam der Mitsubishi von der Straße ab und blieb schließlich im Graben liegen. Der Golf drehte sich und touchierte ein Verkehrsschild. Durch den Zusammenstoß erlitt der 76-Jährige Verletzungen. Er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

