Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Auf Bargeld abgesehen hatte es ein Einbrecher, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Schulkomplex in der Zeppelinstraße in Fischbach eingestiegen ist. Er bestieg ein Zwischendach und hebelte von dort ein Fenster auf. In den miteinander verbundenen Schulen betrat er mehrere Klassenräume, den Kiosk sowie das Sekretariat und brach hierfür auch diverse Türen auf. Insgesamt stahl er mehrere hundert Euro und richtete darüber hinaus auch Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Personen, die insbesondere zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr im Bereich der Schule Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Friedrichshafen

Sturz nach Flucht vor der Polizei

Die Flucht ergriffen hat ein jugendlicher Rollerfahrer am Dienstagabend, als er von Polizisten der Bundespolizei im Stadtgebiet kontrolliert werden sollte. Die Beamten waren gegen 17.45 Uhr an einer roten Ampel aufmerksam geworden, weil an der Vespa ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 angebracht war. Auf die Anhaltesignale gab der 17-Jährige Gas und überfuhr auf der Flucht vor der Polizei mehrere rote Ampeln. Nachdem er auf einem Parkplatz stürzte, suchte er zu Fuß das Weite und konnte von den Bundespolizisten nach einer Verfolgung eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Die Polizisten stellten den nicht versicherten Roller, dessen Eigentumsverhältnisse noch geklärt werden müssen, sicher. Unter anderem weil er keine erforderliche Fahrerlaubnis hat und wegen der gefährlichen Flucht vor der Polizei drohen dem 17-Jährigen nun entsprechende Strafanzeigen. Nach den Maßnahmen der Polizei und einer Untersuchung durch den Rettungsdienst übergaben die Polizisten den Jugendlichen an seine Mutter.

Tettnang

Alkoholisierte Frau auf Irrfahrt

Nachdem eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin am Dienstagmittag in der Emil-Münch-Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat, ermittelt die Polizei strafrechtlich gegen sie. Ihren Angaben zufolge hatte sie sich auf ihr Navigationsgerät verlassen und dabei versehentlich die Rettungszufahrt zum Klinikum befahren. Als sie dort ein Schild touchiert hatte und zurücksetzte, verwechselte sie offenbar die Pedale und kollidierte erneut mit dem Schild. Bei der polizeilichen Unfallaufnehme wurden die Polizisten auf Atemalkoholgeruch aufmerksam. Weil die Messung rund 0,8 Promille ergab, musste die Frau im nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Beamten ermitteln nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die Autofahrerin und beschlagnahmten ihren Führerschein. Insgesamt entstand bei der Irrfahrt Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Tettnang

Schilderdiebe erwischt

Strafrechtlich verantworten müssen sich zwei Männer, die in der Nacht auf Mittwoch bei einem Diebstahl erwischt wurden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Duo im Alter von 21 und 24 Jahren gegen 1.45 Uhr beobachtet, als diese ein Ortsschild der Stadt Tettnang in den Händen hatten und in ihr Auto luden. Er notierte das Kennzeichen des Wagens und verständigte die Polizei. Die Beamten stoppten den Wagen kurze Zeit später und konnten nicht nur die Diebe samt gestohlenem Schild feststellen, sondern auch eine Alkoholisierung des 21-jährigen Fahrers von etwa 0,8 Promille. Dieser musste die Polizisten für eine Atemalkoholmessung auf das Polizeirevier begleiten und neben der Diebstahlsanzeige auch mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der alkoholisierten Fahrt rechnen.

Meckenbeuren

Vorfahrtsunfall fordert Verletzte

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 15 Uhr in Waltenweiler. Eine 19 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war auf der Waltenweiler Straße von Ailingen kommen unterwegs und wollte die Brochenzeller Straße geradeaus überqueren. Dort missachtete sie die Vorfahrt eines von Meckenbeuren nahenden VW-Fahrers. Der 47-Jährige konnte nicht mehr abbremsen woraufhin es zum wuchtigen Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligten wurden den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die 19 Jahre alte Unfallverursacherin zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstag gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 467 zwischen Liebenau und Hegenberg entstanden ist. Eine 65 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war in Richtung Ravensburg unterwegs und wollte nach links in die Straße "Im Eschle" abbiegen. Ein 30 Jahre alter Ford-Transit-Lenker erkannte offenbar nicht, dass die vor ihm Fahrende verkehrsbedingt anhalten musste, woraufhin er wuchtig auffuhr. Ein Rettungsdient brachte die mutmaßlich eher leicht verletzte 65-Jährige vorsorglich in eine Klinik.

Heiligenberg

Holztransporter-Fahrer sucht nach Unfall das Weite - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr in der Pfullendorfer Straße ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Fahrer eines grünen Holztransporters bog mit seinem mit Holzstämmen beladenen Lkw von der Pfullendorfer Straße nach links in die Röhrenbacher Straße ein. Dabei streifte er zwei am rechten Straßenrand geparkte Autos und fuhr danach in Richtung Röhrenbach davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern. Der Unfallverursacher wird als etwa 50 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurzes, dunkles Haar und einen graumelierten Dreitagebart. Zeugen des Unfalls, und Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Ermittler zu wenden.

