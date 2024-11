Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach mutmaßlicher Unfallflucht - Geschädigten gesucht

Stuttgart- Untertürkheim (ots)

Eine 69 Jahre alte Frau hat am Mittwoch (13.11.2024) in der Hindelanger Straße einen geparkten Porsche gestreift und ist im Anschluss zunächst davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als die Ford-Fahrerin gegen 17.45 Uhr von der Stubaier Straße in die Hindelanger Straße abbog, beschädigte sie den grauen Porsche. Einige Zeit später meldete sie den Unfall der Polizei, der Porsche war jedoch nicht mehr am Unfallort. Zeugen, insbesondere der Besitzer des grauen Porsche werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell