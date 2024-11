Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeihund spürt Unfallbeteiligten auf

Stuttgart- Mühlhausen (ots)

Ein Polizeihund hat am frühen Mittwochmorgen (20.11.2024) einen Unfallbeteiligten an der Wenzelstraße aufgespürt. Zuvor waren Polizeibeamte gegen 05.30 Uhr zu einem Unfall an der Palmstraße gerufen worden. Hier hatte augenscheinlich ein Mercedes einen geparkten Ford beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher war bereits davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein hinzugerufener Diensthund nahm eine Fährte auf und führte die Beamten zu einem 27 Jahre Mann an der Wenzelstraße. Dieser hatte mutmaßlich vergessen, die Handbremse anzuziehen, sodass der Wagen auf den Ford rollte und bei diesem einen Schaden von zirka 3000 Euro verursachte.

