Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zettel unleserlich - Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 2 Uhr, einen Audi A3 angefahren, der auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Escher-Wyss-Straße abgestellt war. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Nach dem Unfall brachte der Unbekannte zwar eine Notiz mit seiner Telefonnummer an dem Audi an. Einsetzender Regen sorgte jedoch dafür, dass die Nummer nicht mehr lesbar war, als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern melden. Grundsätzlich wird empfohlen, im Zweifelsfall die Polizei für eine Unfallaufnahme hinzuzuziehen, um derartige Unwägbarkeiten möglichst zu vermeiden.

Weingarten

Jugendliche gehen auf Fußgänger los

Zwei Jugendliche sollen am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Abt-Hyller-Straße auf Höhe eines Hotels auf einen 28-Jährigen losgegangen sein und diesen geschlagen haben. Das alkoholisierte Opfer, das zu Fuß unterwegs war, soll von den beiden Teenagern zunächst angepöbelt und geschubst worden sein. Im weiteren Verlauf soll das Duo auf den Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen. Einer der Tatverdächtigen, ein 15-Jähriger, konnte von dem 28-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, sein Komplize flüchtete. Das Polizeirevier Weingarten geht ersten Hinweisen zum zweiten Täter nach und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Mann bedroht Personal und bezahlt nicht

Ungestillten Kaffeedurst hatte offenbar ein 47-Jähriger, auf den nun strafrechtliche Konsequenzen zukommen. Der Mann bestellte am Mittwoch kurz nach 6.30 Uhr in einer Bäckerei am Löwenplatz einen Kaffee. Als er diesen vor der Zubereitung bezahlen sollte, bedrohte er die Verkäuferin und beharrte auf seiner Bestellung. Die Angestellte bereitete den Kaffee schließlich zu. Als der 47-Jährige das Getränk auch dann nicht bezahlen wollte, rief die Verkäuferin die Polizei. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis und zeigten ihn wegen Bedrohung und Betrugs bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Waldsee

Polizei stoppt Lkw-Fahrer mit über zwei Promille

Seinen Führerschein abgeben musste ein 34-Jähriger, den Polizeibeamte am Donnerstag kurz nach 1 Uhr am Steuer seines Klein-Lkws gestoppt haben. Da die Polizisten bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Vortest einen Wert von über zwei Promille ergab, musste der 34-Jährige in einem Krankenhaus Blut abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Bad Waldsee

Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Ein 56-Jähriger hat am Donnerstagmorgen im Bereich Mittelurbach einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem Zeugen ihn gegen 9.30 Uhr in einem Wohngebiet mit einem mitgeführten Samuraischwert gesehen hatten. Im Rahmen der polizeilichen Suche wurde der Mann in einem angrenzenden Waldstück festgestellt und ohne Gegenwehr kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Das mitgeführte Schwert, das der 56-Jährige nicht gegen Personen gerichtet hatte, wurde sichergestellt. Eigenen Angaben zufolge habe er in dem abgelegenen Wald Übungen damit durchführen wollen. Gegen den Mann ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Aitrach

Randalierer beleidigt Polizisten

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 33-Jähriger rechnen, der am Mittwochmorgen in zwei Praxen in der Hauptstraße randaliert und mit Beleidigungen um sich geworfen hat. Die Polizei wurde kurz nach 8.30 Uhr alarmiert, weil der Mann in der ersten Praxis aggressiv auftrat, herumschrie und Angestellte beleidigte. Noch vor Eintreffen der Beamten verließ er die Räumlichkeiten und schlug die Tür laut zu. In der wenige Häuser weiter liegenden zweiten Arztpraxis randalierte der Mann weiter und beleidigte auch hier das Personal. Die Polizei konnte den 33-Jährigen wenig später zuhause antreffen und ihm den Gewahrsam androhen. Hierbei betitelte er die Beamten ebenfalls mit beleidigenden Äußerungen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

