Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Unfall fordert Leichtverletzte

Eine leicht verletzte Person und rund 9.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen im Bereich der "Krauchenwieser Straße", bei dem ein 81-Jähriger in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Skoda verloren hat und gegen die Leitplanke geprallt ist. Während der 81-Jährige bei dem Unfall gegen 7.30 Uhr unverletzt blieb, wurde seine 16-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Leibertingen

Unbekannter stiehlt Ortsschild - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang Unbekannter zwischen Dienstag und Mittwoch das Ortsschild der Gemeinde Leibertingen im Bereich "Rappenbühl" gestohlen hat, sucht die Polizei Meßkirch Zeugen. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Ortsschilds oder dem unbekannten Dieb geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Ostrach

Betrunkener Autofahrer fährt Abhang hinunter

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen entstanden, bei dem ein 21-jähriger Autofahrer auf der L 286 zwischen Ostrach und Krauchenwies mutmaßlich infolge von Übermüdung und vorangegangenem Alkoholkonsum von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinunterfuhr. Die Beamten führten bei dem 21-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, nachdem sie bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen hatten. Der Mann, der bei dem Unfall gegen 2.45 Uhr unverletzt blieb, pustete bei dem Test über ein Promille. Er musste seinen Führerschein vor Ort an die Beamten übergeben und die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Neben dem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, wurde bei dem Unfall auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Gegen den 21-Jährigen ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Mengen

Autofahrerin hinterlässt Bild der Verwüstung

Eine medizinische Ursache dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand der Grund einer kilometerlangen Unfallfahrt einer 84-Jährigen am späten Mittwochnachmittag in der näheren Umgebung der B 32 zwischen Ennetach und Scheer gewesen sein. Die Frau beschädigte bei der Fahrt gegen 7.30 Uhr neben ihrem Auto auch mehrere Fahrbahnteile und Verkehrszeichen und kam schlussendlich nach mehreren Kilometern Fahrtstrecke durch die Kollision mit einer Grundstücksmauer zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 84-Jährige, die bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro verursacht hat, muss nun mit mehreren Strafanzeigen und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Mengen

Mann muss von Hausdach gerettet werden

Mutmaßlich aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands hat sich ein 25-Jähriger am Mittwochabend im Bereich Rulfingen auf das Dach seines Hauses begeben. Der Mann musste durch die Feuerwehr von dem Dach gerettet und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik gebracht werden. Der 25 Jahre alte Mann wird voraussichtlich für die Kosten des Einsatzes aufkommen müssen.

Mengen

Mann bedroht Passant mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang Unbekannter am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr einen Passanten im Bereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Stadtmitte unter Vorzeigen eines Messers zur Herausgabe von Zigaretten aufforderte, ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchten Raubes. Der Geschädigte, der dem Unbekannten keine Zigaretten geben konnte, konnte unverletzt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Identität oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten geben können. Der etwa 20 Jahre alte Mann sei rund 170 cm groß, habe eine schlanke Statur und kurze, schwarze Haare. Der Mann, der einen Dreitagebart haben soll, habe mutmaßlich mit rumänischem Akzent gesprochen und sei mit einer hellgrauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Hinweise werden unter Tel. 07571/1040 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell