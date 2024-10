Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti an Gymnasium

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 11.10.2024, 12:00 Uhr bis 16.10.2024, 14:30 Uhr eine Schule in der Geraer Straße mit Graffiti beschmiert. Hierbei sprühten die Täter mit schwarzer Sprühfarbe einen undefinierbaren Schriftzug mit einer Jahreszahl in der Größe von 3,5 x 1,8 Meter an die Gebäudefassade. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0268919/2024in Verbindung zu setzen. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell