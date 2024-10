Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Wacholderbaum meldete gestern (17.10.2024) eine Zeugin der Geraer Polizei. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in Abwesenheit der Hauseigentümer, gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie letztlich Beute machten, ist derzeit unbekannt. Die Kripo in Gera nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0269608/2024) auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell