LPI-G: Ermittlungen gegen Ladendieb

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Am 01.01.2025 gegen 01:35 Uhr geriet in der Windmühlenstraße ein Fahrzeug eines 50-jährigen Anwohners in Brand. Durch den im Vollbrand stehenden PKW wurde weiterhin ein angrenzendes unbewohntes Nebengebäude einer 71-Jähirgen in Brand gesetzt, welches ebenfalls vollständig ausbrannte. Es entstand Sachschaden im Wert von 25.000,- Euro an dem Fahrzeug und 20.000,- Euro an dem Nebengelass. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur ...

