Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schmuck bei Einbruch in Söhrewald-Wellerode gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Söhrewald-Wellerode (Landkreis Kassel)

Am gestrigen Montag haben Einbrecher in Söhrewald-Wellerode Schmuckstücke aus einem Einfamilienhaus im Eichenweg entwendet. Dabei gingen die Unbekannten dermaßen rabiat vor, dass ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand. Die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen der Tat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Täter zwischen 16:45 und 23:30 Uhr das Grundstück des Wohnhauses und begaben sich auf die Gebäuderückseite, wo sie zunächst erfolglos versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Anschließend brachen sie gewaltsam eine Terrassentür auf und durchsuchten in der Folge das Gebäude nach Wertgegenständen. Mit mehreren Schmuckstücken konnten die Einbrecher schließlich unerkannt flüchten.

Das Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo bittet Zeugen und Hinweisgeber, die am gestrigen Montagnachmittag und -Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Wellerode gesehen haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

