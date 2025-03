Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250312-2 PDNMS Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ostenfeld (bei Rendsburg) (ots)

Am 06.03.2025, gegen 20:02 Uhr, kam es in der Kieler Straße in Ostenfeld (bei Rendsburg) an der Einmündung Rader Weg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Eine Anwohnerin hatte gesehen, wie ein Mini Cooper im Straßengraben auf einem Verkehrszeichen zum Stehen gekommen war. Anschließend habe der Fahrer "Gas gegeben" und sei aus dem Straßengraben in Richtung Rendsburg weiter gefahren. Das Verkehrszeichen und ein Leitpfosten sind dabei zerstört worden.

Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Mini Cooper gehandelt haben. Hinweise auf den Fahrer und das Kennzeichen sind bisher nicht bekannt.

Die Polizeistation Osterrönfeld sucht nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04331 - 208180.

