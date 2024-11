Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Körperverletzungsdelikt im polizeilichen Gewahrsam

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.11.2024 gegen 11:50 Uhr kam es zwischen einem 43-Jährigen Mann und seiner 46-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin in der Rathausstraße in 67433 Neustadt/W. zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei verletzten sich beide Beteiligte gegenseitig. Dem Aggressor wurde im Anschluss eine polizeiliche Verfügung ausgehändigt, welche ihm verbot, die Anschrift seiner ehemaligen Partnerin aufzusuchen. Da er mehrmals am gleichen Tag gegen diese Verfügung verstieß, wurde gegen 22:00 Uhr in Gewahrsam genommen und musste die Nacht dort verbringen.

