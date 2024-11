Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Schuppen durch Graffiti

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 22.11.2024, 19:15 Uhr bis zum 23.11.2024, 07:05 Uhr besprühte unbekannte Täterschaft einen Schuppen in der Holzmühlenstraße in 67435 Neustadt/W. In der Vergangenheit wurde der Schuppen bereits schon zwei Mal mit Graffitis versehen. Die Polizei Neustadt/W. bittet um Zeugenhinweise unter Tel.06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

