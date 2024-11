POL-PDNW: (Deidesheim) Freilaufender Hund reißt Reh

Bad Dürkheim (ots) - Am Freitag, den 22.11.2024 gegen 13:20 Uhr musste ein Segelflieger in der Nähe der Bruchstraße in Bad Dürkheim, auf einer dortigen Pferdekoppel, notlanden. Der 57-jährige Pilot des Segelfliegers startete seinen Flug in Lachen-Speyerdorf und wollte dort auch wieder landen. In Höhe Bad Dürkheim merkte der Pilot allerdings, dass er aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse auf dem dortigen ...

mehr