Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Forst (Kreis DÜW) Dieseldiebstahl

Forst (Kreis DÜW) (ots)

In der Zeit von Mo., 18.11.2024, 20:00 Uhr bis Di., 19.11.2024, 08:00 Uhr kam es durch unbekannte Täterschaft auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Forst (Auf der Myrrhe) zu einem Diebstahl von mehreren hundert Litern Diesel aus verschiedenen Baumaschinen. Die Anzeige wurde am 22.11.2024 bei der Polizeiinspektion Haßloch erstattet. Eventuelle Zeugen/-innen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter Tel. 06324 9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

