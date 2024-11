Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 83jähriger Mann aus Neustadt vermisst

Neustadt/Weinstraße (ots)

Seit dem 22.11.2024 wird der 83 Jahre alte Gerhard MÜLLER-HOFF aus Neustadt an der Weinstraße vermisst. Er verließ zu diesem Zeitpunkt seine Wohnanschrift in der Talmühlenstraße in unbekannte Richtung. Er trägt eine blaue Daunenjacke und blaue Hosen. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße bittet unter der Rufnummer 06321/854-0 um Hinweise wo sich Herr MÜLLER-HOFF aufhalten könnte.

