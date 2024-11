Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Raub auf Tankstelle - Täterfestnahme

Lambrecht (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeidirektion Neustadt

Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.11.2024, 02.51 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5899506

Am 31.10.2024, um 20.54 Uhr, bedrohte ein männlicher Täter die 52-jährige Kassiererin einer Tankstelle in Lambrecht mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem sich die 52-Jährige weigerte und angab, die Geldkassette nicht öffnen zu können, nahm der Täter drei Packungen Drehtabak an sich. Bei der Tat verletzte er die Geschädigte oberflächlich am rechten Arm und flüchtete anschließend zu Fuß. Die 52-Jährige erlitt bei der Tat leichte Schnittwunden am rechten Arm.

Aufgrund der guten Täterbeschreibung, des vorhandenen Videomaterials und zweier Zeuginnen ist es der Kriminalpolizei Neustadt gelungen, einen 23-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Lambrecht als Tatverdächtigen zu identifizieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde dessen Wohnung durchsucht. Hierbei konnte die Tatbekleidung und das Raubgut aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt, dieser erließ einen Haftbefehl. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

