Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Raub auf Tankstelle

Neustadt - Lambrecht (ots)

Am Donnerstagabend (31.10.2024), gegen 21:00 Uhr, kam es zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle in der Hauptstraße in Lambrecht. Hierbei konnte der bewaffnete Täter Tabakwaren im niedrigen 2-stelligen Wert erbeuten. Die Kassiererin wurde hierbei leicht verletzt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 25 Jahre alt, spricht akzentfreies Deutsch , ca. 185cm groß, mit Totenkopfmaske, schwarzer Kapuzenpullover, grüne Jogginghose mit weißen Bändern.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen

